В Литве подтверждено 487 новых случаев коронавируса, в Эстонии - 677

За минувшие сутки в Литве подтверждено 487 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 19 человек, а совокупное количество смертей от вируса достигло 3013, сообщил в четверг Департамент статистики.

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За минувшие сутки от Covid-19 выздоровели 1679 человек. За последние 14 дней заболеваемость коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составила 298 случаев. В целом в Литве с начала пандемии Covid-19 заболели 189 058 человек.

Департамент статистики отмечает, что в четверг начал публиковать данные по новой методике. Количество болеющих разделено на декларируемое количество болеющих и статистическое число болеющих. "Декларируемый больной – это лицо, у которого был подтвержден случай болезни, но больничная карточка еще не закрыта, завершение болезни не подтверждено врачом. Статистический больной – это лицо, у которого болезнь был подтверждена в течение последних 28 дней", – говорится в сообщении.

По сообщению ведомства, показатель статистически больных может быть более целесообразными при оценке уровня заболеваемости в популяции.

За минувшие сутки в Литве первую дозу вакцины получили 4204 человека, вторую – 1486 человек. В целом первой дозой вакцины от Covid-19 в Литве привиты 84 150 человек, двумя дозами – 51 844 человека.

За минувшие сутки в Эстонии сделано 5754 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов было 677, то есть 13,7% тестов, три человека скончались.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 574,3 на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 11,4%.

За сутки в больницах открыты 55 новых истории болезни Covid-19, больничное лечение требуется 455 пациентам.

От Covid-19 в Эстонии привиты 41 731 человек, две дозы вакцины получили 20 026 человек.