В Литве появились новые привозные случаи заражения коронавирусом

Среди литовских пациентов Covid-19 появились новые привозные случаи, сообщает портал ru.DELFI.lt. Помимо прочего, снова растет заболеваемость в больницах.

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В Литве были зафиксированы четыре новых привозных случая. В первом случае коронавирусом заразился дальнобойщик, 2 мая выехавший из Литвы в Германию и побывавший в Бельгии. Второй случай тоже связан с Германией - человек 17 мая вернулся в Литву и заболел. Его коллега находится в немецкой больнице. Ещё два случая оказались связаны с дальнобойщиком, вернувшимся из России и отказавшимся соблюдать самоизоляцию. Он встретился с близкими, после чего двое из них оказались Covid-19 положительными.

Помимо прочего, эпидемиологи констатировали очаг коронавируса в Вильнюсской клинической больнице. Внутри больницы зафиксирован 41 случай заболевания и ещё 25 случаев связаны с больницей.

Как уже сообщалось, страны Балтии 15 мая открыли внутренние границы и жители этих стран могут ездить к соседям без нужды уходить на двухнедельную самоизоляцию. В то же время все люди, прибывшие из стран за пределами Латвии, Литвы и Эстонии, должны по возвращении домой на две недели самоизолироваться.