В Литве предлагают не выплачивать пособие по безработице непривитым заболевшим Covid-19 жителям
Foto: stock.xchng

В Литве предлагают не выплачивать пособие по безработице жителям, которые не привились и заболели коронавирусом.

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Исключение будет касаться тех людей, которые не могут прививаться по медицинским показаниям не привились и заболели коронавирусом во второй раз и тех, кто не может получить вакцину.

Такую поправку к закону правительству представил Соцмин, когда ее примет правительство, пока неясно. Эту поправку еще должен одобрить парламент Литвы.

По словам советника главы Соцмина Томаса Каваляускаса, если правительство одобрит такую поправку, то ее представят на рассмотрение в парламент на осенней сессии, а новый порядок вступит в силу с 1 октября.

В пояснениях сказано, что такой порядок может вызвать недовольство у непривитых, которые не входят в группу исключений. Министр здравоохранения должен утвердить список противопоказаний вакцинации.

Сейчас пособие по безработице не платят, если человек временно утратил нетрудоспособность по причине пьянства или злоупотребления психотропными веществами, после получения травмы, полученной в ходе преступной деятельности, сам нанес ущерб своему здоровью или прикидывался больным. По закону пособие по болезни составляет 62,06% зарплаты.

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