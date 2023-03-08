Сейм Литвы рассмотрит предложение о признании частной военной компании "Вагнер" террористической организацией, сообщает Delfi.lt. Авторы инициативы считают наемников "угрозой безопасности государства и общества" и призывают своих коллег из других стран принять аналогичные решения.

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Проект соответствующей резолюции зарегистрировали председатель парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас, член этого комитета Саулюс Сквернялис и председатель комитета по иностранным делам Жигимантас Павиленис.

"Частная военная компания "Вагнер", основанная близким к президенту РФ Владимиру Путину бизнесменом Евгением Пригожиным, находящимся под санкциями ЕС и США за вмешательство в демократические процессы зарубежных стран и содействие реализации империалистических амбиций Кремля, является теневым орудием российской власти — бесплатно от правительства РФ получает военную технику, такую как ракетные комплексы "Град" и броневики, пользуется российской военной инфраструктурой, бойцов компании обучает Главное разведывательное управление РФ", — утверждают авторы документа.

В проекте резолюции также подчеркивается, что наемники "осуществляют систематические тяжкие преступления агрессии: убивают и пытают мирных жителей Украины, бомбардируют жилые дома и другие гражданские объекты, — что приравнивается к терроризму". Авторы инициативы обращают внимание, что санкции в отношении "Вагнера" уже ввели ЕС и США, причем в мотивировочной части этих решений также упоминалась незаконная деятельность бойцов ЧВК в странах Африки.

Депутатам Сейма предлагается решительно осудить использование любых наемнических групп, созданных при поддержке властей РФ для совершения преступления агрессии на территории Украины. Также в проекте резолюции говорится о необходимости принять Закон о предупреждении терроризма, где содержались бы четкие критерии, на основании которых власти Литвы смогли бы вести список террористических организаций.

Ранее министерство финансов США признало ЧВК "Вагнер" международной преступной организацией, а Сенат США и Палата общин парламента Великобритании обсуждают ее признание террористической организацией. Осенью прошлого года соответствующий призыв был включен в резолюцию парламента Эстонии.