В Литве умер пятый человек, заразившийся Covid-19
Foto: AP/Scanpix/LETA

В Литве в пятницу подтверждена пятая смерть от коронавируса: в Клайпедской университетской больнице скончался человек преклонного возраста. Более подробная информация будет предоставлена Минздравом Литве позже.

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"Утро 27 марта 2020 года принесло неспокойные новости. Сейчас в Клайпедской больнице находятся 37 пациентов. Среди них и те 13, у кого минувшей ночью подтвердили коронавирус.

Самое печальное, что ночью в больнице скончался 94-летний человек, у которого было немало сопутствующих болезней, однако у него также установили Covid–19. Он лечился в глазном отделении, я не врач, но врачи уверяют, что умер он не от коронавируса", — писал мэр Клайпеды Витаутас Грибляускас.

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