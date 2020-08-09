В Литве установили 21 новый случай коронавируса, в Эстонии- 5 заразившихся

В Литве за последние сутки установили 21 новый случай коронавируса, сообщает Минздрав Литвы. А в Эстонии проанализирован 382 первичных теста на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, добавились 5 позитивных результатов тестов на коронавирус, сообщил департамент здоровья Эстонии.

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В Литве коронавирусом все еще болеют 489 человек, 1670 выздоровели. От COVID-19 скончался 81 человек, еще 13 больных скончались по другим причинам. С 1 июня в Литве диагностировали 126 привозных случаев. В изоляции находятся 2858 человек, в их числе — больные, а также контактировавшие с больными и приезжие из других стран.

За минувшие сутки в лаборатории проверили 1848 образцов, всего до сих пор проверено 552 024 образца. Большая часть новых случаев — 14 — зарегистрирована в Каунасском округе, 5 — в Вильнюсском, 2 — в Утенском. Три из новых случаев — привозные — из Франции, Беларуси и Великобритании, остальные заразились в результате контактов с больными.

По данным регистра народонаселения, 3 позитивных результата теста получены в Тартумаа, все 3 в Тарту, один их них имеет отношение к ночному клубу Shooters, одно заражение произошло по ближайшему контакту, а источник еще одного выясняется. Один позитивный результат теста у работника клиникума Тартуского университета. В Харьюмаа добавились два новых позитивных результата, оба у таллиннцев.

В ходе эпидемиологических исследований департамент здоровья сообщил, что с очагом ночного клуба Vabank в настоящее время связаны 35, с очагом ночного клуба Naiiv 17, с очагом ночного клуба Shooters 13 случаев заражения.

По состоянию на утро воскресенья госпитализация в связи с коронавирусом требовалась 8 пациентам, на искусственной вентиляции легких один пациент. Новых летальных исходов в течение суток не было. Всего с начала эпидемии от коронавируса в Эстонии умерли 63 человека.

На воскресенье в больницах закончены 396 историй болезни COVID-19 в отношении 383 человек. Выздоровели 1961 человек, у 1486 из них (75,8%) история болезни закрыта, у 475 человек (24,2%) позитивный результат на тест был подтвержден более 28 дней назад, никто из этих людей не проходил лечения в больнице, все они ждут подтверждения, что здоровы.