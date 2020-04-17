В Литве в общей сложности диагностировано 1149 случаев коронавируса

17 апреля утром Национальный центр общественного здравоохранения представил новые данные о распространении коронавируса.

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По данным лаборатории НЦОЗ на 7.00 17 апреля в Литве зарегистрированы

1149 случаев.

В четверг: 21

В четверг проверили: 4564 образцов

До сих пор в общей сложности проверено: 53 101 образец

Минздрав призывает жителей выполнять требования и рекомендации врачей и министерства, а именно - максимально избегать скопления людей, если есть возможность, работать из дома, при живом общении соблюдать дистанцию, тщательно мыть и дезинфицировать руки, протирать поверхности. Если появились симптомы болезни, сразу же обращаться к врачу, самим в больницу ехать нельзя.