В Литве в общей сложности диагностировано 1149 случаев коронавируса

17 апреля утром Национальный центр общественного здравоохранения представил новые данные о распространении коронавируса.
По данным лаборатории НЦОЗ на 7.00 17 апреля в Литве зарегистрированы
1149 случаев.
В четверг: 21
В четверг проверили: 4564 образцов
До сих пор в общей сложности проверено: 53 101 образец
Минздрав призывает жителей выполнять требования и рекомендации врачей и министерства, а именно - максимально избегать скопления людей, если есть возможность, работать из дома, при живом общении соблюдать дистанцию, тщательно мыть и дезинфицировать руки, протирать поверхности. Если появились симптомы болезни, сразу же обращаться к врачу, самим в больницу ехать нельзя.