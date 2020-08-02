В Литве в субботу зарегистрировано 17 случаев заражения Covid-19, в Эстонии - семь

В Литве за прошедшие сутки зарегистрировано 17 случаев заражения Covid-19, в Эстонии - семь.

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Министерство здравоохранения Литвы сообщает, что в Литве с начала пандемии заболевание было констатировано у 2110 человек, 1644 из которых выздоровели.

За прошедшие сутки в Литве было проведено 1856 анализов на Covid-19, а с начала пандемии - 526 339 анализов.

От Covid-19 в Литве скончались 80 человек, а еще 13 заразившихся вирусом умерли по другим причинам.

Согласно обобщенным данным департамента здравоохранения, в Эстонии заражение Covid-19 с начала пандемии выявлено у 2079 человек, 69 из которых скончались.

За прошедшие сутки в Эстонии было проведено 345 тестов на наличие нового коронавируса, а в общей сложности с начала пандемии - 120 091.