В Литве впервые с начала пандемии выявлено свыше 11 тысяч новых случаев Covid-19. В Эстонии – 5823 новых случая

За минувшие сутки в Литве выявлено 11 365 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 12 человек, сообщил в пятницу местный Департамент статистики. В Эстонии за минувшие добавилось 5823 новых случая коронавируса, скончались два человека.

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В Литве среди умерших 11 человек не были привиты или не завершили курс вакцинации.

Новый рекорд по числу заболевших фиксируется в стране третий день подряд. В четверг Департамент статистики Литвы сообщил о 10 630 новых случаях заражения, днем ранее было зафиксировано 9490 случаев.

В больницах Литвы на лечении от Covid-19 находятся 1212 человек, из них 97 человек — в реанимации.

За минувшие сутки в стране сделано 29,7 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 4,2 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил в Литве 3261,4 случая. Доля положительных результатов среди тестов за последние семь дней — 36,9%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболело почти 651 тыс. человек, умерло примерно 7,8 тыс. человек.

В Эстонии по состоянию на утро пятницы госпитализированы 292 пациента с коронавирусом. Из них 186 нуждаются в госпитализации из-за тяжелой формы Covid-19, в том числе 143 пациента (77 процентов) не вакцинированы, а у 43 пациентов (23%) завершен курс вакцинации.

За сутки в Эстонии проанализировано 12 466 тестов, позитивный результат дали 5823 теста. За минувшие 7 дней на 100 000 полностью вакцинированных заражались в среднем 304,5 человека в день, а на 100 тысяч невакцинированных — в среднем 506,6 человека в день.

По две дозы вакцины в Эстонии получили 62,2 процента населения.