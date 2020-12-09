В Литве вступают в силу более жесткие условия карантина

С 9 декабря в Литве вступают в силу более жесткие правила карантина: нельзя встречаться членам более двух семей, ученики старших классов полностью переходят на удаленку, торговые центры будут жестче контролировать поток покупателей.

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7 декабря правительство Литвы приняло решение ограничить контакты между жителями страны. Разрешают контактировать членам не более двух семей, за исключением случаев, когда необходимо оказать помощь, присмотреть за больными или инвалидами. Кроме того, запрещено организовывать личные праздники в общественных и частных местах, если в них принимают участие больше двух семей или домашних хозяйств, на таком празднике может быть не больше 10 членов двух семей.

Все государственные и муниципальные учреждения и компании, а также частные компании переходят на удаленную работу, там, где это невозможно, соблюдают все меры безопасности.

Торговые центры площадью до 10 000 кв. м должны предоставить 15 кв. м на одного покупателя, если площадь больше 10 000 кв. м - 30 кв. м. На стоянках рядом с ТЦ может быть занято не больше 20% мест, не считая места, на которых паркуются работники и инвалиды. Кром того, магазинам рекомендуют увеличить количество работающих касс, чтобы в очереди стояло не больше 5 человек. В магазины рекомендуется ходить только одному члену семьи. Заместитель гендиректора компании Baltic Red, управляющей ТЦ Mega, Ева Гоштаутайте-Гядуте сказала, что около их ТЦ останется около 500 мест для парковки. Будут ограничены некоторые зоны, закрыта многоэтажная стоянка (там будут парковаться только работники). Кроме того, закроют часть входов в ТЦ, оставят только главные.

Глава ТЦ Panorama Бируте Калановайте конкретно не сказала, как будут соблюдать требования, но заметила, что их выполнят. Представитель ТЦ Ozas Ина Аугулене сказала, что закроют часть стоянок для машин, а зона со шлагбаумом будет перепрограммирована так, чтобы туда пропускали не больше 20% машин.

Глава Литовской ассоциации торговых компаний Рута Вайнене сказала, что требования введены жесткие, но их будут соблюдать. И юридические, и физические лица не могут арендовать помещения, предназначенные для развлечений и мероприятий.

Со среды все занятия 5–12 классов в колах переведены на удаленную основу, за исключением спецшкол. Детсадовские и подготовительные группы в детских садах рекомендуют посещать только тем детям, чьи родители не могут работать удаленно. Начальная школа на этой неделе учится, а с 14 декабря до 3 января уходит на каникулы.

Решением правительства Литвы карантин продлен до 24.00 ч. 31 декабря.