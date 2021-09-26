В Литве выявлен 1251 новый случай Covid-19, в Эстонии - 465

За минувшие сутки в Литве был выявлен 1251 новый случай заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 13 человек, сообщил в воскресенье cо ссылкой на Департамент статистики сообщает ru.delfi.lt.

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Одиннадцать скончавшихся были не привиты или привиты частично. 726 человек были привиты первой дозой вакцины. Всего за сутки привились 1296 человек.

В настоящее время в больницах проходят лечение 1 072 человека, из них 122 - в реанимации. По сравнению с предыдущим днем, ​​в больницах находится на 63 человека больше.

За последние сутки в Эстонии проанализировали 4473 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 465. Среди новых заразившихся 339 человек не были вакцинированы и 126 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро 26 сентября ввиду симптоматической инфекции Covid-19 в больничном лечении нуждается 149 человек. Всего в больницах находятся 182 пациент с коронавирусом, из них 129 человек (70,9%) не были вакцинированы, у 53 человек (29,1%) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах были открыты 19 новых историй болезни. Скончался один пациент с коронавирусом: 77-летняя женщина.