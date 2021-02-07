В Литве выявлен 491 новый случай Covid-19, скончались 10 человек
Foto: AP/Scanpix/LETA

За прошедшие сутки в Литве выявлен 491 новый случай Covid-19, скончались 10 человек, сообщает статистический департамент.

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За прошедшие сутки в Литве проведено 3803 анализа на Covid-19.

С начала пандемии в Литве Covid-19 выявлен у 186 770 человек, подтверждено выздоровление 138 108 инфицированных, скончались 2937 человек.

По данным статического департамента, 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 в Литве на 7 февраля составляет 359,8 случая на 100 тыс. жителей.

С начала вакцинации в Литве прививки от Covid-19 получили 78 552 человека, 45 336 из которых уже получили и вторую дозу вакцины, завершив вакцинацию.

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LETA

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