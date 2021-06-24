В Литве выявлен 61 новый заболевший Covid-19, в Эстонии — 18

За минувшие сутки в Литве заражение Covid-19 подтверждено еще у 61 человека, три человека, заболевших коронавирусом, умерли. В Эстонии заболевание подтверждено у 18 человек. Новых смертей за минувшие сутки не зарегистрировали.

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В среду в Литве было сделано 10 443 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,6%. Всего в Литве было сделано 3 846 685 тестов на коронавирус.

С начала пандемии в стране Covid-19 был выявлен у 278 590 человек, при этом 267 055 человек считаются выздоровевшими.

Всего в Литве умерло 4375 человек, заразившихся Covid-19.

По данным Департамента статистики, двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения в Литве составляет 48,8 случая.

В Литве от Covid-19 привито 1 220 448 человек, в том числе 940 009 человек вакцинацию завершили.

Кумулятивная заболеваемость в Эстонии за последние 14 дней составляет 40,18 на 100 000 человек, доля первичных позитивных результатов 1,1 процента тестов.

За сутки в больницах открыты 3 новых истории болезни Covid-19. Стационарное лечение требуется 42 пациентам, средний возраст госпитализированных 66 лет. Нуждающихся в лечении пациентов старше 60 лет в больницах 29 человек, то есть 69 процентов.

За сутки введены 126 доз вакцины, всего привиты 548 967 человек, курс вакцинации завершил 409 571 человек. Не менее одной дозы вакцины получили 67,3 процента старше 70 лет. В возрастной группе 70+ более 60 процентов вакцинировано во всех уездах, кроме Ида-Вирумаа.