В Литве выявлено 1149 новых случаев Covid-19, умерли 26 человек

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1149 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончалось 26 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики Литвы.

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За минувшие сутки выздоровели 1299 человек.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрированы 165 560 случаев Covid-19, 100 495 человек выздоровело, 61 574 продолжают болеть.

От коронавируса в Литве скончались 2376 человек.

Первой дозой вакцины от Covid-19 привиты 38 026 человек.

За минувшие сутки в Литве взято 9 842 пробы на коронавирус, общее количество тестов с начала пандемии составляет 1,788 млн.