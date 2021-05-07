В Литве выявлено 1244 новых заболевших, в Эстонии — 383

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1244 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались 15 человек. В Эстонии выявлено 383 новых случая, шесть человек скончались.

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За минувшие сутки в Литве сделано 18 779 молекулярных тестов (ПЦР) и 7950 антигенных тестов на Covid-19. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 5,4%. В Эстонии был проанализирован 4931 тест на коронавирус, из них 383, то есть 7,8% от общего количества оказались положительными.

В Литве за последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 573,6 случая. В Эстонии кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 357,2 на 100 000 населения.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 255 384 случая Covid-19, в Эстонии — 124 529. От коронавируса в Литве скончались 4019 человек. Всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связаны 8094 смерти. В Эстонии умерли 1193 пациента с Covid-19.