За минувшие сутки в Литве выявлено 1983 новых случая Сovid-19, сообщает литовский портал Delfi с ссылкой на Национальный центр общественного здравоохранения.
За прошедшие сутки скончались 17 человек, зараженных коронавирусом.
В Эстонии за последние сутки выявлено 305 новых инфицированных коронавирусом, проведено 5437 тестов, пишет эстонский портал Delfi.
Кумулятивная заболеваемость в Эстонии за последние 14 дней увеличилась до 258,77 случая на 100 000 населения.
Днем ранее в Эстонии было зарегистрировано 364 новых случая.
С начала эпидемии от Covid-19 в Эстонии умерли 87 человек.