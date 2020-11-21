В Литве выявлено 1983 новых случая Сovid-19, в Эстонии — 305
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

За минувшие сутки в Литве выявлено 1983 новых случая Сovid-19, сообщает литовский портал Delfi с ссылкой на Национальный центр общественного здравоохранения.

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За прошедшие сутки скончались 17 человек, зараженных коронавирусом.

В Эстонии за последние сутки выявлено 305 новых инфицированных коронавирусом, проведено 5437 тестов, пишет эстонский портал Delfi.

Кумулятивная заболеваемость в Эстонии за последние 14 дней увеличилась до 258,77 случая на 100 000 населения.

Днем ранее в Эстонии было зарегистрировано 364 новых случая.

С начала эпидемии от Covid-19 в Эстонии умерли 87 человек.

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rus.DELFI.lv

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Коронавирус Литва Эстония
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