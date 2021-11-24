В Литве выявлено 2015 новых случаев Covid-19, в Эстонии — 655

За минувшие сутки в Литве выявлено 2015 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончалось 12 человек, сообщил в среду Департамент статистики Литвы.

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Среди умерших 7 человек были не привиты или не завершили курс вакцинации.

В больницах Литвы сейчас проходят лечение 1454 пациента с Covid-19 — на 50 человек меньше, чем сутками ранее, 132 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в Литве сделано 14,2 тысяч молекулярных (ПЦР) тестов и 6,5 тысяч антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей снизился и составил 945 случаев. Этот показатель сокращается третью неделю.

Тем временем в Эстонии за сутки сделан 6261 тест на коронавирус, из них 10,5% дали положительный результат — выявлено 655 новых случаев коронавируса. Скончались девять человек.

В эстонских больницах лечение проходят 376 пациентов, у 304 из них наблюдается тяжелое течение болезни. 224 человека из госпитализированных не вакцинированы, а 80 пациентов завершили курс вакцинации.

Охват вакцинацией населения Эстонии составляет 58,8%.