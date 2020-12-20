В Литве выявлено 2927 новых случаев коронавируса, в Эстонии - 579

За минувшие сутки в Литву было выявлено 2927 новых случаев коронавируса, 14 человек скончались, сообщает ru.delfi.lt.

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Количество новых случаев за последние сутки: 2927

Общее число случаев в Литве: 112359

Умерли: 1019

Умерли по другим причинам: 510

Выздоровели: 50721

Болеют: 60109

Проведенные тесты за минувшие сутки: 8106 В общей сложности с начала пандемии в Литве проверено 1 504 085 проб.

Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните упомянула, что если действующий со среды жесткий карантин не подействует, придется просить парламент ввести чрезвычайное положение и объявить комендантский час.

За минувшие сутки в Эстонии скончались четыре пациента с коронавирусом и добавились 579 новых случаев заражения. Количество положительных тестов составляет 11%, сообщает LETA.

За минувшие сутки скончались четыре заразившихся коронавирусом - 90-летняя женщина, 83- летняя женщина, 73-летний мужчина и 44--летний мужчина.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 513,10 случая на 100 000 жителей, что составляет 9,6% всего объема тестов.

По состоянию на утро воскресенья с коронавирусной инфекцией госпитализированы 340 человек, 17 из них на искусственной вентиляции легких.