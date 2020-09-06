В Литве выявлено 43 новых случая Covid-19, в Эстонии — 25
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В Эстонии и Литве продолжает расти заболеваемость коронавирусом. В Эстонии за сутки выявлено 25 новых заболевших, в Литве 43.

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За минувшие сутки в Эстонии выявлено 25 новых случаев коронавируса. Показатель заболеваемости за последние 14 дней вырос до 18,36 случая на 100 000 населения по данным Эстонского департамента здравоохранения и до 17,1 по данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.

При этом в Таллине заболеваемость достигла 27,4 случая на 100 000 человек.

По состоянию на утро воскресенья госпитализация из-за коронавируса требуется в Эстонии семи пациентам, ни один из них не подключен к аппарату ИВЛ.

В Литве за сутки подтверждено 43 новых случая коронавируса, общее число составило 3083.

В настоящее время все еще болеют 1030 человек, 1954 выздоровели. Всего от COVID-19 умерли 86 человек, а 13 человек скончались от других причин. В изоляции находится 6047 человек. По состоянию на 1 июня в Литве выявлено 207 привозных случаев.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, кумулятивная заболеваемость в Литве выросла до 16 случаев на 100 000 жителей. В Латвии этот показатель составляет всего 4,8.

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