В Литве выявлено 686 новых случаев Covid-19, в Эстонии — 899

За минувшие сутки в Литве подтверждено 686 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались шесть человек, сообщил во вторник Департамент статистики Литвы.

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За минувшие сутки проведено 3699 молекулярных тестов (ПЦР) и 1795 антигенных тестов на Covid-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил в Литве 382,3 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 7,5%.

За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 5413 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дали 899 тестов (16,6%), скончались 14 человек с коронавирусом.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 995,2 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов — 17,8%.

В больницах Эстонии находятся 686 пациентов с коронавирусом.