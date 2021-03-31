В Литве выявлено 853 новых случая Covid-19, в Эстонии — 1009

За прошедшие сутки в Литве выявлено 853 новых случая Covid-19, скончались семеро человек, сообщает статистический департамент.

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За прошедшие сутки в Литве проведено 13 076 анализов на Covid-19, доля положительных результатов составила 6,5%. С начала пандемии в Литве Covid-19 выявлен у 216 119 человек, подтверждено выздоровление 199 023 инфицированных, скончались 3574 человека.

В больницах Литвы лечение проходят 812 пациентов с Covid-19, 82 из них находятся в отделениях интенсивной терапии, 45 больным необходима искусственная вентиляция легких.

По данным статического департамента, 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 в Литве составляет 328,9 случая на 100 тыс. жителей.

С начала вакцинации в Литве прививки от Covid-19 сделали 336 458 человек, 158 925 из которых уже получили и вторую дозу вакцины, завершив вакцинацию.

За прошедшие сутки в Эстонии выявлено 1009 новых случаев Covid-19, скончались шестеро инфицированных, сообщает Эстонский департамент здравоохранения. За прошедшие сутки в Эстонии проведено 5189 анализов на Covid-19, доля положительных результатов составила 19,5%.

С начала пандемии в Эстонии Covid-19 выявлен у 106 424 человек, подтверждено выздоровление 57 343 инфицированных, скончались 902 человека. В больницах лечение проходят 699 пациентов с Covid-19. В отделениях интенсивной терапии находятся 72 человека, из которых 48 человек нуждаются в искусственной вентиляции легких.

По данным департамента здравоохранения, 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 в Эстонии составляет 1286,33 случая на 100 тыс. жителей.

С начала вакцинации в Эстонии прививки от Covid-19 сделали 198 905 человек, 62 184 из которых получили и вторую дозу вакцины, завершив вакцинацию.