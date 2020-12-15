В Литве за минувшие сутки от коронавируса скончались 38 человек

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1432 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались 38 человек, сообщил во вторник Департамент статистики Литвы. Это самое большое количество смертей в Литве с начала пандемии.

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За сутки выздоровел 2591 человек.

С начала пандемии в Литве выявлено 96 452 случая заражения коронавирусом. Все еще болен 53 501 человек, 41 665 человек выздоровели.

От коронавируса в Литве скончались 863 человека, по иным причинам умерло 423 зараженных.

За минувшие сутки взято 8377 проб на коронавирус, общее количество тестов с начала пандемии в Литве составляет 1,43 млн.

За минувшие сутки в Эстонии проанализирован 4591 тест на коронавирус, позитивный результат дал 301 первичный тест (6,6%), скончались три заразившихся коронавирусом человека.

Коэффициент заболеваемости за последние 14 дней составляет в Эстонии 465,77 случая на 100 000 населения.

По состоянию на утро вторника госпитализированы 313 пациентов с коронавирусом, к аппарату ИВЛ подключены 19 пациентов.