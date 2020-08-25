В Литве за минувшие сутки подтвержден 21 новый случай коронавируса, в Эстонии -19
Foto: AFP/Scanpix/LETA

За минувшие сутки в Литве подтвержден 21 новый случай коронавируса, общее число заражений выросло до 2694, сообщило во вторник Министерство здравоохранения Литвы.

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В настоящее время коронавирусом в Литве еще больны 811 человек, 1785 человек выздоровели. В изоляции находятся 3780 человек.

От коронавируса скончались 85 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 172 завозных случая Covid-19. За минувшие сутки проверено 4557 проб на коронавирус, общее число сделанных в стране тестов с начала пандемии составляет 613 324.

За минувшие сутки в Эстонии выявлено 19 новых случаев коронавируса, сообщает департамент здоровья Эстонии. За минувшие сутки проанализировано 1186 первичных тестов на коронавирус, 19 тестов были позитивными.

По состоянию на утро 25 августа госпитализация из-за коронавируса требуется в Эстонии 11 пациентам, ни один из них не подключен к аппарату ИВЛ. По состоянию на утро вторника выздоровели 2038 человек.

Заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 9,6 случая на 100 000 населения.

Всего в Эстонии сделано более 142 000 тестов на Covid-19, позитивный результат дали 2 294 теста (1,6%).

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