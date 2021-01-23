В Литве за прогулку у моря можно получить штраф в 500 евро

Жительница Клайпеды была оштрафована на 500 евро за то, что приехала погулять около известной достопримечательности литовского взморья — обрыва Голландская шапка (Olando kepurė), сообщает ru.Delfi.lt.

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Женщина опубликовала пост в соцсетях, в котором рассказала о том, что на выходных оставила машину на площадке около Голландской шапки. Через некоторое время по электронной почте она получила уведомление о штрафе в 500 евро за нарушение правил карантина.

"Кого я поставлю под угрозу, если нечаянно, идя по побережью, пересеку городскую черту?" — цитирует слова женщины ru.Delfi.lt. Обрыв Голландская шапка расположен в трех километрах от городской черты Клайпеды, в поселке Каркле.

По словам пресс-секретаря полиции Клайпеды Андромеды Грауслене, жители могут находиться на улице только в пределах своего муниципалитета. Каркле, где находится обрыв — это территория Клайпедского района.

Представитель администрации мэрии Клайпедского района по связям с общественностью Эрнеста Бадалова заявила, что с 16 декабря по 19 января было составлено 66 протоколов о нарушении правил карантина в Каркле. "Штрафы получили те, кто приехал не в свой муниципалитет, был без маски, не соблюдал дистанцию, контактировал с членами других семей. За нарушение грозит штраф в размере 500-1500 евро. Ездить в Каркле к Голландской шапке не запрещено, но это могут делать только жители Клайпедского района", — отметила она.

В Литве с высоким уровнем заболеваемости Covid-19 действуют жесткие ограничения на передвижение по территории страны. В последние недели количество новых случаев заболевания заметно — в пятницу в Литве зарегистрировано 1001 новый случай Covid-19. 30 человек умерли.