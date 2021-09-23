За минувшие сутки в Литве выявлено 1486 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 15 человек, сообщает Департамент статистики Литвы.

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13 скончавшихся были не привиты или привиты частично.

Количество пациентов с Covid-19 в литовских больницах составляет 1014 человек. В реанимации находятся 116 человек с подтвержденным коронавирусом. По сравнению с предыдущими сутками количество людей в больницах с коронавирусом выросло на два десятка.

Между тем в Эстонии за минувшие сутки проанализировано 6275 тестов на Covid-19, положительный результат дали 589 тестов, скончались четверо человек с коронавирусом.

По состоянию на утро четверга стационарное лечение из-за симптоматического Covid-19 требуется 142 пациентам.

Всего госпитализированы 172 пациента с коронавирусом, из них не вакцинированы 123 человека (71,5%), курс вакцинации завершили 49 человек (28,5%).

Среди 589 новых заболевших не вакцинированы 386 человек, а у 203 завершен курс вакцинации.

Не менее одной дозы вакцины от коронавируса получили 66,3% взрослого населения Эстонии.