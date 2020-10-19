В Литве за сутки — 205 новых случаев Covid-19, в Эстонии — лишь семь

За минувшие сутки в Литве зафиксировано 205 новых случаев Covid-19, общее количество с начала эпидемии составляет 7726, сообщило в понедельник Министерство здравоохранения Литвы.

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Продолжают болеть 4468 человек, выздоровевшими считаются 3110. От Covid-19 скончались 113 человек, еще 35 зараженных вирусом скончались по другим причинам. В изоляции находятся 32 220 человек.

В свою очередь, в Эстонии за минувшие сутки проанализированы 680 тестов на Covid-19, 7 проб дали положительный результат, сообщила пресс-служба департамента здоровья Эстонии. Новых летальных исходов за сутки не было.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет в Эстонии 35,29 случая.

По состоянию на утро понедельника в Эстонии в больничном лечении нуждались 33 человека с коронавирусной инфекцией, один пациент находится на искусственной вентиляции легких.

Всего в Эстонии умерли 68 человек, заразившихся коронавирусом. По состоянию на 19 октября выздоровели 3229 человек.