В Литве за сутки 424 новых случая коронавируса, в Эстонии - 76

За минувшие сутки в Литве зарегистрировано 424 новых случая коронавируса, скончались пять человек, сообщило в четверг Министерство здравоохранения Литвы.

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Болезнь в целом была выявлена у 8663 человек, продолжают болеть 4727, выздоровели - 3773.

От Covid-19 с начала эпидемии в Литве скончались 125 человек, по иным причинам умерли 38 зараженных. В изоляции в данный момент находится 31 575 человек.

С 1 июня в Литве зарегистрировано 366 привозных случаев.

За минувшие сутки проверено 10 212 проб на коронавирус. В целом в стране сделано 925 758 тестов.

За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 1 499 тестов на Covid-19, из них 76 проб дали положительный результат, сообщила пресс-служба департамента здоровья Эстонии.

По состоянию на утро четверга в Эстонии в больничном лечении нуждались 32 человека с коронавирусной инфекцией, один пациент находится на искусственной вентиляции легких.

За сутки новых случаев смерти не добавилось, всего в Эстонии умер 71 человек, заразившийся коронавирусом.

По состоянию на 22 октября выздоровели 3 366 человек.

Всего в Эстонии сделано более 248 000 первичных тестов, 4 247 из них (1,7%) были положительными.