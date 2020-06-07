В Литве за сутки Covid-19 заболели 9 человек

В воскресенье Министерство здравоохранения Литвы предоставило данные о новых случаях заражения коронавирусом. Все новые случаи были зарегистрированы в Вильнюсском районе.

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Эпидемиологи встревожены растущим числом инфицированных участников праздника в Кальвяляй и связанных с ними лиц. "Вчера подтвердили девять случаев, все они находятся в Вильнюсском районе, два из этих девяти случаев привозные", — сообщила BNS в воскресенье директор Вильнюсского национального центра общественного здравоохранения Роланда Лингене.

По ее словам, коронавирус был также обнаружен у медика детской больнице клиники Сантарос.

"Установлены двое человек, которые имели контакт. Врач работал в другом медицинском учреждении, но везде использовал средства индивидуальной защиты третьего уровня, согласно данным на это утро, мы не нашли людей с контактом уровня более высокого риска, потому что, если защитные средства используются должным образом, риск не считается высоким", — сказала специалист.

Коронавирус был также установлен у жителя Вильнюса, который вернулся из Швеции на пароме в Вентспилс и оттуда вернулся на машине. В этом случае также были установлены двое человек, которые имели контакт.

Еще один случай был установлен у человека, приехавшего из Соединенного Королевства через Лаздияй, также заболел и член его семьи.

Коронавирус был также установлен у родственника человека, работающего в Вильнюсской городской клинической больнице, который также там работает. "Он работает в той же больнице, но, по нашим данным, заражение произошло в семье, а не в больнице", — сказала Р. Лингене.

Остальные случаи связаны с праздником в Кальвяляй

По словам представителя Национального центра общественного здравоохранения, в настоящее время эпидемиологи больше всего обеспокоены участниками фестиваля в Кальвяляй, что в Вильнюсском районе, и людьми, связанными с ними.

"Всем участникам не так уж и сложно заболеть, и эти участники побывали и в других местах. Ведется очень масштабное эпидемиологическое исследование — специалисты работают все выходные", — сказала Р. Лингене.

По ее словам, за последние сутки коронавирус был установлен еще у двух участников праздника и у двух человек, связанных с участниками. "Пути участников фестиваля ведут в учреждения здравоохранения, а также в другие крупные учреждения и организации.

Сейчас идет большая работа, и этот очаг в настоящее время является нашей самой большой проблемой", — сказала специалист.

По данным Национального центра общественного здравоохранения, в празднике приняли участие 15 человек, у семи из которых было подтверждено наличие коронавируса, а также у пяти человек, связанных с участниками праздника.

Число контактировавших лиц в настоящее время составляет около 150 человек, и предпринимаются усилия, чтобы связаться со всеми, кто был в контакте. "Это очень сложно — люди продолжали посещать другие мероприятия и различные учреждения", — сказала Р. Лингене.