В Литве за сутки подтверждены 32 новых случая коронавируса, один человек умер

За минувшие сутки в Литве подтверждено 32 новых случая коронавируса и один смертельный исход. Общее количество случаев выросло до 2528, сообщило в четверг, 20 августа, министерство здравоохранения Литвы.

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В данный момент коронавирусом в Литве больны 686 человек, 1747 человек выздоровели. В изоляции находится 120 человек.

Всего в стране от коронавируса скончались 82 человека. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 156 завозных случаев Covid-19.

За минувшие сутки проведены 4973 теста на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 594 478.