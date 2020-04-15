В Литве за сутки установили 21 новый случай коронавируса

За прошедшие сутки в Литве установили 21 новый случай коронавируса, сообщает Минздрав. Общее количество заболевших в стране составляет 1091.
Всего в Литве от этого вируса скончались 29 человек.
Минздрав призывает жителей выполнять требования и рекомендации врачей и министерства, а именно - максимально избегать скопления людей, если есть возможность, работать из дома, при живом общении соблюдать дистанцию, тщательно мыть и дезинфицировать руки, протирать поверхности. Если появились симптомы болезни, сразу же обращаться к врачу, самим в больницу ехать нельзя.