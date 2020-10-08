В Литве за сутки выявлено 142 новых случая коронавируса, в Эстонии - 45

За минувшие сутки в Литве от Covid-19 умер один человек, установлено 142 новых случая коронавируса, со ссылкой на Министерство здравоохранения сообщает LETA.

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Сейчас коронавирусом в Литве больны 2842 человека, 2660 человек выздоровели.

От Covid-19 в стране скончались 102 человека, по другим причинам ушел из жизни 21 зараженный.

За минувшие сутки проверено 7277 проб на коронавирус. В целом в стране сделано 815 260 тестов.

За минувшие сутки в Эстонии выявили 45 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего было проведено 1500 тестов. Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 51,54 случая на 100 000 жителей, сообщает rus.delfi.ee.

По состоянию на утро 8 октября, в больницах находится 45 пациентов с коронавирусом. Число госпитализированных за сутки увеличилось на шесть человек. Два человека нуждаются в искусственной вентиляции легких.

В Эстонии с начала пандемии провели около 228 000 первичных тестов на коронавирус, из которых 3760 или 1,6% оказались положительными.