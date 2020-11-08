В Литве за сутки выявлено 1980 новых случаев Covid-19, в Эстонии — 192
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В Литве в субботу выявлено 1980 новых случаев Covid-19, четверо инфицированных скончались, сообщил в воскресенье Литовский национальный центр общественного здоровья.

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Для Литвы это новый максимум количества выявленных за сутки больных Covid-19. В субботу было сообщено о 1972 выявленных в пятницу случаях Covid-19.

С начала пандемии заражение новым коронавирусом в Литве было диагностировано у 24 699 человек, а выздоровление подтверждено у 5700 человек.

На сегодняшний день от Covid-19 в Литве скончались 207 человек, а еще 69 инфицированных умерли по другим причинам.

В Эстонии в субботу выявлено 192 новых случая Covid-19, двое инфицированных скончались.

С начала пандемии заражение Covid-19 в Эстонии было диагностировано у 6125 человек.

За прошедшие сутки проведено 2119 анализов на Covid-19. С начала пандемии в Эстонии было проведено 278 513 анализов.

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LETA

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LETA

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