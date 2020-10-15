За минувшие сутки в Латвии выявлено 255 новых случаев Covid-19, а в Эстонии — только 33, сообщает агентство LETA.

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За минувшие сутки в Эстонии были проанализированы 2018 тестов на Covid-19, из них 33 пробы дали положительный результат. Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет в Эстонии 39,88.

По состоянию на утро четверга в Эстонии с коронавирусной инфекцией в больничном лечении нуждались 35 человек, один пациент находится на искусственной вентиляции легких. За сутки выписаны четыре человека.

Всего в Эстонии умерли 68 человек, заразившихся коронавирусом.

В Эстонии сделано более 238 000 первичных тестов на "Covid-19, 3980 из них (1,66%) были положительными.

За сутки в Литве подтверждены 255 новых случаев коронавируса, и с начала пандемии это максимальное количество случаев, сообщило в четверг Министерство здравоохранения.

Один человек от Covid-19 скончался. Это был пациент старше 90 лет с хроническими заболеваниями.

Общее число заражений достигает 6760.

По данным на четверг, от коронавируса скончались 110 человек. Еще 32 зараженных умерли по другим причинам.

В данный момент болеют 3635 человек, выздоровели 2983.

За минувшие сутки проверено 7823 пробы на коронавирус, а в целом в стране сделано 867 970 тестов.