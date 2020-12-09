В Литве за сутки выявлено 3128 случаев Covid-19, в Эстонии — 547
Foto: EPA/Scanpix/LETA

За минувшие сутки в Литве выявлено 3128 случаев Covid-19, умер 31 человек, сообщил в среду Департамент статистики Литвы.

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Это самое большое суточное число новых случаев с начала пандемии.

За минувшие сутки выздоровел 1171 человек.

С начала пандемии в Литве выявлено 80 556 случаев заражения коронавирусом. Все еще больны 45 798 человек, 33 708 человек выздоровели.

От коронавируса в Литве скончались 704 человека, по иным причинам умерли 348 зараженных.

За минувшие сутки в Литве сделано 11 729 проб на коронавирус, всего с начала пандемии — 1,357 млн.

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 5699 проб на коронавирус, позитивный результат дали 547 первичных тестов.

Заболеваемость за две последние недели составляет в Эстонии 402,97 случая на 100 000 населения.

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LETA

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