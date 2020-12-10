В Литве за сутки выявлено 3300 случаев Covid-19, в Эстонии — 544

За минувшие сутки в Литве выявлено 3300 случаев Covid-19, умер 31 человек, сообщил в среду Департамент статистики Литвы.

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Таким образом, в Литве зарегистрирован очередной суточный рекорд новых случаев заболевания.

За минувшие сутки выздоровел 1220 человек.

С начала пандемии в Литве выявлено 83 883 случаев заражения коронавирусом. Все еще больны 47 810 человек, 34 975 человек выздоровели, 735 человек скончались.

За минувшие сутки в Литве сделано более 13 тыс. тестов на коронавирус, всего с начала пандемии — 1,37 млн.

В Эстонии за минувшие сутки проанализировали 5743 теста на коронавирус, положительный результат дали 544 первичных теста (9,5%), скончались два человека.

Заболеваемость за две последние недели составляет в Эстонии 424,91 случая на 100 000 населения.