В Литве за сутки зафиксировано 474 новых случая заболевания Covid-19, в Эстонии - 52
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Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) сообщает, что за прошедшие сутки в Литве подтверждено 474 случая заражения коронавирусом. Об этом пишет ru.delfi.lt.

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По данным НЦОЗ, всего в Литве подтверждено 9578 случаев заболевания Covid-19, 5388 человек все еще болеют, 4015 - выздоровели.

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 1 335 тестов на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, из них 52 пробы дали положительный результат.

По состоянию на утро 24 октября, в Эстонии с коронавирусной инфекцией на больничном лечении находятся 29 человек, три пациента — на искусственной вентиляции легких. За сутки из больниц было выписано четыре человека. В течение минувших суток летальных исходов в связи с коронавирусом не было.

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rus.DELFI.lv

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