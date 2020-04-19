В Литве за сутки зафиксированы ещё 59 новых случаев Covid-19 и одна смерть

В Литве за последние сутки на новый коронавирус были проверены 5219 человек и 59 анализов оказались положительными. Всего в стране зафиксированы 1298 случаев заболевания Covid-19, сообщает ru.DELFI.lt.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

В воскресенье также стало известно о ещё одной смерти пациента с коронавирусом. Мужчина скончался в Клайпеде, он входил в группу риска. В Литве новый коронавирус привел к смерти 34 человек.

В субботу сообщалось, что вспышка коронавируса была зарегистрирована в Клайпеде в частном доме престарелых Klaipėdos hospisas, где заразились 40 работников и сотрудников.