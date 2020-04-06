В Литве зафиксирован 14 случай смерти от коронавируса

Минздрав Литвы сообщает, что 6 апреля в Паневежской республиканской больнице скончался больной коронавирусом пациент. Это уже 14-й случай смерти от данного заболевания в стране. Пациент был из группы риска.

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Министр здравоохранения Аурелиюс Верига выражает соболезнования близким покойного.

В Литве действует карантин — жителям рекомендуют избегать мест массового скопления людей, по возможности работать из дома, общаться друг с другом на расстоянии не менее 2 м, особое внимание уделять гигиене рук и поверхностей. Если вы ощутили симптомы болезни — обращаться за помощью по телефону, в больницу самостоятельно не ехать.

Карантин в Литве действует с 16 марта по 13 апреля.