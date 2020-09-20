В Литве зафиксировано 80 новых случаев коронавируса, в Эстонии - 50

Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) сообщает, что за минувшие сутки в Литве подтверждено 80 случаев заражения коронавирусом (Covid-19). В свою очередь, в эстонии за последние сутки 50 тестов на коронавирус оказались положительными. 30 из них — в Ида-Вирумаа.

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По данным литовских эпидемиологов, 31 случай зарегистрирован в Шяуляй, 15 - в Вильнюсе, 14 - в Каунасе, 7 - в Паневежском уезде. 6 случаев COVID-19 зарегистрировано в Клайпедском уезде, 4 - в Тельшяйском, еще по 1 - в Таурагском, Алитусском и Мариямпольском уездах.

После контакта с больными, по данным эпидемиологов, заразились 65 человек. Специалистам не удалось установить обстоятельства заражения у 14 человек. Кроме того, в Шяуляйском уезде был зарегистрирован 1 привозной случай из Украины.

По данным НЦОЗ, в Литве подтверждено 3744 случая Covid-19, 1442 человека все еще болеют, 2198 - выздоровели.

Согласно данным Регистра народонаселения Эстонии, в Ида-Вирумаа коронавирус обнаружили у 30 людей. В Харьюмаа ситуация чуть лучше — добавилось 16 положительных анализов. В Ляэне-Вирумаа — 2, в Тартумаа один. В случае одного теста месторасположение зараженного не известно.

В Харьюмаа (14 из Таллинна) за ночь коронавирус диагностировали у 16 местных. Один случай связан с приезжим из Украины, 9 больных контактировали с ранее зараженными. Как заразились остальные 6 человек — выясняется.

Всего Северное отделение Департамента здоровья следит за 1992 людьми, 209 из которых заражены.

В Ида-Вирумаа четыре активных очага. Заражения на работе в Кохтла-Ярве — 6 человек, Силламяэ — 11 человек. Зараженные в одной компании — 29, Основная школа Таммику — 11 человек. Под наблюдением 680 человек, из них у 145 коронавирус.

В больничном лечении нуждаются по всей Эстонии 22 человека.