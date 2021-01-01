В Литве заразилось 3322 человека, в Эстонии - 417

За минувшие сутки в Литве подтверждено 3322 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались 130 человек, сообщил департамент статистики. В Эстонии на 417 новых зараженных приходится пять смертей.

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Всего с начала пандемии в Литве установлено 143 903 случая заражения коронавирусом, на сегодня 76 442 человека выздоровели.

Коронавирус унес жизни 1589 человек, по иным причинам умерло 825 зараженных.

По данным статистического департамента, общий куммулятивный показатель заболеваемости новым коронавирусом в Литве — 1348.6 на 100 000 жителей.

С 16 декабря в Литве действуют строгие ограничения на передвижение. Из дома можно выходить только в случае серьезной необходимости. Прямое транспортное сообщение Литвы с Латвией прервано.

В Эстонии за прошедшие сутки выявили 417 зараженных, зарегистрированы пять смертей, сообщил Департамент здравоохранения.

Всего число инфицированных в Эстонии выросло до 28 406, из них выздоровели 14 399 человек. Covid-19 унес жизни 234 подданных Эстонии.

За сутки там провели 3508 анализов, из которых 11,9% - позитивные. В больницах Эстонии лечатся 281 Covid-пациента.

По данным департамента, общий куммулятивный показатель заболеваемости новым коронавирусом в Эстонии — 582.78 на 100 000 жителей.