В Литву могут приехать иностранцы из 27 стран

Министерство здравоохранения Литвы в понедельник обнародовало список стран, граждане которых могут приехать в Литву - в нем значится 27 государств. По приезде из 24 из них иностранцам не требуется самоизоляция на две недели.

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Самоизоляция не нужна по приезде из Люксембурга, Нидерландов, Италии, Дании, Польши, Румынии, Франции, Финляндии, Германии, Чехии, Эстонии, Австрии, Болгарии, Латвии, Венгрии, Норвегии, Швейцарии, с Кипра, из Греции, Исландии, Словакии, Хорватии, Словении и Лихтенштейна.

С условием самоизоляции можно приехать с Мальты, из Ирландии и Испании.

Как сообщает Минздрав, если в зарубежных странах за последние 14 дней число заболевших Covid-19 на 100 тыс. жителей будет от 15 до 25, гражданам таких стран въезд в Литву разрешен, однако необходима 14-дневная изоляция. Если число заболеваний не превышает 15 случаев на 100 тыс. человек, то из таких стран въезд в Литву разрешен и самоизоляция не нужна.

Между тем граждане Литвы могут приехать из любой страны, но самоизоляция на две недели нужна в том случае, если в стране, откуда они прибывают, на 100 тыс. жителей приходится более 15 случаев заболеваний Covid-19 в течение двух последних недель.

Список стран, гражданам которых можно будет приехать в Литву, будет публиковать министр здравоохранения каждый понедельник. Эти списки будут постоянно меняться с учетом ситуации.

Минздрав также обращает внимание, что, если какая-то страна попадает в список Литвы, это не означает, что литовцам тоже разрешен въезд в нее - общего соглашения между всеми странами Европейского экономического пространства нет. Такого рода соглашение действует между странами Балтии.