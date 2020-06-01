В Литву могут приехать иностранцы из 27 стран

Министерство здравоохранения Литвы в понедельник обнародовало список стран, граждане которых могут приехать в Литву - в нем значится 27 государств. По приезде из 24 из них иностранцам не требуется самоизоляция на две недели.
Самоизоляция не нужна по приезде из Люксембурга, Нидерландов, Италии, Дании, Польши, Румынии, Франции, Финляндии, Германии, Чехии, Эстонии, Австрии, Болгарии, Латвии, Венгрии, Норвегии, Швейцарии, с Кипра, из Греции, Исландии, Словакии, Хорватии, Словении и Лихтенштейна.
С условием самоизоляции можно приехать с Мальты, из Ирландии и Испании.
Как сообщает Минздрав, если в зарубежных странах за последние 14 дней число заболевших Covid-19 на 100 тыс. жителей будет от 15 до 25, гражданам таких стран въезд в Литву разрешен, однако необходима 14-дневная изоляция. Если число заболеваний не превышает 15 случаев на 100 тыс. человек, то из таких стран въезд в Литву разрешен и самоизоляция не нужна.
Между тем граждане Литвы могут приехать из любой страны, но самоизоляция на две недели нужна в том случае, если в стране, откуда они прибывают, на 100 тыс. жителей приходится более 15 случаев заболеваний Covid-19 в течение двух последних недель.
Список стран, гражданам которых можно будет приехать в Литву, будет публиковать министр здравоохранения каждый понедельник. Эти списки будут постоянно меняться с учетом ситуации.
Минздрав также обращает внимание, что, если какая-то страна попадает в список Литвы, это не означает, что литовцам тоже разрешен въезд в нее - общего соглашения между всеми странами Европейского экономического пространства нет. Такого рода соглашение действует между странами Балтии.