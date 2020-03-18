В Литву прибыл шестой конвой из Польши с жителями стран Балтии

Ранним утром в среду в Литву прибыл шестой конвой с жителями стран Балтии из Польши, сообщила Государственная служба охраны госграницы Литвы (ГСОГГЛ).

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"В ночь со вторника на среду в 3 часа 40 минут в Литву въехал шестой конвой, он состоял из 11 транспортных средств и 51 человека. Среди них 32 гражданина Литвы, 12 жителей Латвии, несколько украинцев, белорусов и один россиянин", — сказал в среду утром представитель ГСОГГЛ Рокас Пукинскас.

Поздним вечером вторника польско-литовскую границу пересекли еще несколько конвоев микроавтобусов, которыми возвращались жители балтийских стран.

В целом такими конвоями в Литву прибыло более 400 человек, из них около 260 — граждане Литвы.

Граждане Литвы и жители других стран Балтии застряли на границе Германии и Польши, когда последняя закрыла границы в связи с угрозой распространения коронавируса и решила не пропускать легковые автомобили. Ситуация обострилась, когда Польша отказалась пропускать легковые автомобили даже конвоями.

Для водителей этих автомобилей организовано возвращение паромом, а для пассажиров поездом или паромом, но добираться до пунктов их отправления сложно из-за заторов на дорогах.