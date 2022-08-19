В Литву прибывает один из крупнейших военных кораблей США

Чтобы продемонстрировать солидарность и единство союзников по НАТО, десантный корабль США USS Kearsarge прибудет в порт Клайпеды в эти выходные. По данным министерства обороны Литвы, в страну никогда не приходил военный корабль такого размера.

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Церемония встречи корабля состоится в понедельник, сообщает Министерство обороны Литвы. Капитана американского корабля Томаса Ф. Фостера будут приветствовать министр обороны Арвидас Анушаускас и командующий Вооруженными силами Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.

Десантный корабль класса Wasp USS Kearsarge — флагман (командный корабль) 22-го экспедиционного подразделения морской пехоты США. Длина судна составляет 257,3 метра, ширина — 60,1 метра, осадка — 10,5 метра. Этот корабль несет стандартное вооружение многоцелевого десантного корабля класса Wasp.

Как сообщает Минобороны, Kearsarge предназначен для размещения десантных кораблей на воздушной подушке для быстрого перемещения войск и штурмовых самолетов AV-8B Harrier для непосредственной авиационной поддержки. Кроме того, этот корабль может нести до 26 вертолетов ВМФ США.

США являются стратегическим партнером Литвы и одним из основных союзников, обеспечивающих безопасность Балтийского региона, поэтому Вильнюс добивается постоянного и непрерывного присутствия в регионе войск США в различных формах.

В настоящее время в Пабраде дислоцирован пятый тяжелый батальон США с танками Abrams и боевыми машинами Bradley. Военные США регулярно участвуют в учениях в Литве.