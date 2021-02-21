В Ливии напали на кортеж главы МВД из правительства Сарраджа
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

На автоколонну, в которой передвигался министр внутренних дел правительства национально согласия (ПНС) Фатхи Башага, совершено вооруженное нападение. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на неназванные источники.

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По данным телеканала, машина, в которой находились вооруженные люди, перехватила кортеж министра в Триполи, после чего началась перестрелка.

В результате погиб по меньшей мере один человек. Al Arabiya сообщает, что им оказался один из группы нападавших. Сам Башага, по данным телеканала, не пострадал.

"Министр не пострадал в результате стрельбы, его здоровье в порядке", — заявил источник "РИА Новости" в службе охраны главы МВД.

После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии не удалось сформировать единый орган управления и установилось двоевластие: признанное Организацией Объединенных Наций ПНС во главе с Фаизом Сарраджем и временное правительство, которым руководит премьер-министр Абдалла Абдуррахман ат-Тани при поддержке фельдмаршала Халифы Хафтара.

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ПНС Триполи Муаммар Каддафи
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