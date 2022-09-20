В ЛНР, ДНР и на оккупированных территориях Украины пройдут референдумы о вхождении в состав РФ (ОБНОВЛЕНО)

Депутаты самопровозглашенной Луганской народной республики поддержали идею о проведении референдума по вхождению ЛНР в состав России, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на заявление главы парламента ЛНР Дениса Мирошниченко. Аналогичное решение приняли депутаты в самопровозглашенной Донецкой народной республике, пишет ТАСС.

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И в ЛНР, и в ДНР голосование пройдет с 23 по 27 сентября.

Накануне с инициативой о проведении "референдума" выступила Общественная палата ЛНР. Вскоре с аналогичными обращениями к подконтрольным России властям выступили Общественная палата ДНР, "общественный совет" оккупированной Херсонской области и движение "Мы вместе с Россией" в оккупированной части Запорожской области.

Глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо уже заявил, что проведет референдум о "вхождении в состав РФ". Его заместитель Кирилл Стремоусов утверждает, что проголосовать готовы около 80% жителей региона. Позднее подконтрольные РФ местные власти сообщили, что проведут референдум одновременно с ЛНР и ДНР.

Также с 23 по 27 сентября голосование пройдет в Запорожской области. Об этом сообщил глава движения "Мы вместе с Россией", член прокремлевской администрации Владимир Рогов. Территорию этого региона Украины, как и территорию Донецкой области, армия РФ контролирует примерно на 65%.

Анонсированные голосования прокомментировал глава офиса президента Украины Андрей Ермак. "Наивный шантаж угрозами и страшилками "референдумов", "мобилизаций" от умеющих воевать только с детьми и мирными людьми… Так выглядит страх разгрома. Враг боится, примитивно манипулирует. Украина решит российский вопрос. Угрозу можно ликвидировать только силой", — написал он в своем Telegram-канале.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что проведение "фейковых референдумов" не изменит позицию руководства страны. "Украина имеет полное право освобождать свои территории и будет в дальнейшем освобождать их, что бы там ни говорили в России", — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства в Twitter.