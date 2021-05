В Мали похищен французский журналист

В Мали похищен исламистами французский журналист Оливье Дюбуа. Об этом сообщает генеральный директор международной правозащитной организации "Репортеры без границ" Кристоф Делуар в своем Twitter в среду, 5 мая.

Источник в МИД Франции подтвердил агентству Reuters эту информацию, указав, что ведомство уже связалось с семьей Дюбуа и проводит проверку появившегося в соцсетях 21-секундного видео, на котором журналист рассказал о своем похищении.

Une vidéo de 21 secondes montre le journaliste français Olivier Dubois affirmant qu’il a été kidnappé le 8 avril 2021 par le " Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans ". Il s’adresse à sa famille, ses amis et aux autorités pour qu’ils fassent leur possible pour sa libération pic.twitter.com/MLqYwCUjRD