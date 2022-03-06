В Мариуполе объявлена эвакуация мирного населения

С 10.00 до 21.00 будет установлен режим тишины, а в 12.00 начнется вывоз граждан из города.

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В Координационном центре под управлением руководителя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Кириленко сообщили, что в воскресенье, 6 марта, с 10.00 до 21.00 будет установлен режим тишины, а с 12.00 начнется эвакуация мирного населения из Мариуполя.

Отмечается, что в качестве гуманитарного "зеленого" коридора выбран маршрут Мариуполь — Портовское — Мангуш — (в объезд Никольского) Республика — Розовка — Бильмак — Пологи — Орехов — Запорожье.

Эвакуация запланирована из трех точек города муниципальными автобусами. Подчеркивается, что следуя маршруту гуманитарного коридора можно выехать из города на личном транспорте, двигаясь в колонне муниципального транспорта исключительно за автобусами.

В голове колонны будет обеспечено сопровождение Красного креста.

"Просьба ко всем водителям, выезжающим из города, максимально содействовать эвакуации мирного населения — берите с собой людей, заполняйте максимально транспорт", — призвали местные власти и напомнили, что отклоняться от маршрута гуманитарного коридора категорически запрещено.

Оповещать жителей города об эвакуации будут также силы национальной полиции.