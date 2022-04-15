В Мариуполе российские военные эксгумируют тела захороненных во дворах жителей
Foto: Reuters/ Scanpix/ LETA

В пятницу, 15 апреля горсовет Мариуполя сообщил, что российские военные начали эксгумировать тела погибших мирных мариупольцев, которых хоронили во дворах жилых домов. Со ссылкой на оставшихся в городе жителей горсовет утверждает, что военные теперь запрещают хоронить погибших, сообщает bbc.

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"В каждом дворе поставили смотрителя, который не дает возможности мариупольцам придать земле своих умерших родных или знакомых. Зачем проводится эксгумация и куда будут направлены тела неизвестно", – рассказали в горсовете.

6 апреля городской совет Мариуполя сообщил, что в городе начали работать мобильные крематории, с помощью которых российская армия якобы пытается скрыть количество убитых мирных жителей. По данным главного управления разведки Минобороны Украины, в Мариуполе работают 13 мобильных крематориев, пишет Meduza.

В целом ситуация в Мариуполе "критическая", защитников города может спасти "либо срочная военная операция, либо политическое решение", сказал "Украинской правде" командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Украины Сергей Волына.

Он считает, что Мариуполь еще возможно деблокировать, но такую операцию "необходимо провести в кратчайшие сроки" с привлечением "опытных командиров и необходимых средств". При этом Волына заявил, что морпехи не намерены сдаваться в плен.

Минобороны России на этой неделе сообщило, что в Мариуполе сдались в плен 1026 украинских морпехов. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович тогда подтвердил, что некоторые военные действительно попали в плен, пытаясь прорваться к позициям "Азова", но речь идет о гораздо меньшем количестве человек.

В условиях войны СМИ не могут оперативно проверить утверждения официальных лиц воюющих сторон.

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