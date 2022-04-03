В Мариуполе убит литовский режиссер Мантас Кведаравичюс

В Мариуполе погиб литовский режиссер-документалист Мантас Кведаравичюс, сообщил режиссер, организатор кинофестиваля ArtDocFest Виталий Манский. Гибель Кведаравичюса подтвердил литовский портал 15min.

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По данным 15min, в автомобиль, в котором ехал режиссер, попала ракета. Кведаравичюса срочно доставили в больницу, однако спасти его жизнь не удалось. Ему было 45 лет.

Кведаравичюс известен в том числе как автор фильма "Мариуполис" (2016) о войне на Донбассе. Ленту, премьера которой состоялась на Берлинском кинофестивале, называли "человеческой историей на фоне исторических потрясений". Публичного подтверждение о его смерти от украинских властей пока не было, отмечает информационное агентство УНIАН.