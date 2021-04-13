В МЧС рассказали о погибшем на "Невской мануфактуре" в Петербурге пожарном
Foto: DELFI Репортер

Сотрудник МЧС, который погиб при тушении пожара на "Невской мануфактуре" в Санкт-Петербурге, одним из первых прибыл на место происшествия. Об этом сообщает gazeta.ru со ссылкой на РИА "Новости".

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12 апреля в здании петербургской "Невской мануфактуры" начался пожар, площадь возгорания достигла 10 тыс. кв. м, произошло обрушение кровли на всей площади горения. В результате пожара погиб сотрудник МЧС.

"Молодой парень, десять лет выслуги у него, житель Невского района Санкт-Петербурга", — рассказал начальник городского ГУМЧС Алексей Аникин. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, оно передано в центральный аппарат Следственного комитета России.

Двумя пострадавшими были замначальника части и командир отделения, которые также проживают в Невском районе, они первыми прибыли на место происшествия и "стояли насмерть".

В дальнейшем огонь перекинулся на соседнее здание, в котором располагается хостел, там было обнаружено тело неизвестного погибшего. Как уточнили в Минздраве, всего при пожаре пострадали пять человек, четверо из них были госпитализированы.

Начальник городского ГУМЧС также добавил, что распространение огня удалось остановить только благодаря технической оснащенности службы и героизму пожарных.

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Gazeta.ru

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Gazeta.ru
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